Vier vrachtwagens en trailer in vlammen op in Oss

Bij transportbedrijf aan de Tubantenweg in Oss is in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand uitgebroken. Vier vrachtwagens en een trailer gingen in vlammen op. Het bedrijfspand raakte door de vlammen beschadigd.

In die nacht, even na half twee, werd een brand gemeld bij dit transportbedrijf. Toen de brandweer arriveerde hadden de vlammen al flink om zich heen gegrepen en stonden er vier vrachtwagens in brand. Ook een losstaande oplegger vatte vlam en de brand sloeg over naar de loods waar de voertuigen naast stonden. De brandweer kon voorkomen dat de loods helemaal afbrandde, maar enkele vrachtwagens die binnen stonden raakten wel beschadigd. In een pand vlak naast de brandende vrachtwagens lagen op dat moment enkele mensen te slapen. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als de brand daar naartoe was overgeslagen. Gelukkig vielen er nu geen gewonden.

Twee personen

Politie: ''Wij gaan er op basis van onze eerste onderzoeksbevindingen en camerabeelden vanuit dat er sprake is van brandstichting en zijn op zoek naar twee personen. Op het moment dat de brand uitbrak liepen zij, vermoedelijk twee mannen, weg vanaf het hekwerk van de het terrein. Wie zijn zij? We gaan ervan uit dat dit tweetal meer weet van deze brandstichting.''