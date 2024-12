Panbos Cross weer een succes evenement

De Panbos Cross in Zeist was weer een groot succes en er werd gelopen voor het goede doel. Heel veel volwassen en kinderen waren op het evenement afgekomen. Zelfs Sinterklaas en Piet waren aanwezig.

Het parcours van de Cross gaat langs onverharde paden en over een mooie heuvel. De route wordt met pijlen aangegeven en is geheel autovrij. Jonge kinderen rennen onder begeleiding een ronde van 1 kilometer. Volwassenen en (oudere) kinderen lopen over een parcours van 3 kilometer. Elke kilometer is gemarkeerd. Bij de start/finish bevindt zich een waterpunt.

Ladies Circle Stichtse Lustwarande

Ladies Circle Stichtse Lustwarande hebben deze editie deelgenomen aan de panboscross om geld op te halen voor Stichting de Jarige Job. De Jarige Job maakt verjaardagsdozen voor kinderen waar thuis geen geld is om hun verjaardag te kunnen vieren. Zij hebben met de sponsorloop € 3.500,- opgehaald waardoor 100 kinderen hun verjaardag kunnen vieren. Zij willen iedereen die hen gesponsord heeft heel erg bedanken.