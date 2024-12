Sinterklaas houdt rekening met duurzaamheid bij cadeaukeuzeSinterklaas houdt rekening met duurzaamheid bij cadeaukeuze

53 procent van de Nederlanders houdt rekening met duurzaamheid bij het kopen en vragen van Sinterklaascadeaus. In 2024 geeft de Sinterklaasvierder gemiddeld € 119 uit aan cadeaus, iets minder dan vorig jaar. Het traditionele lootjes trekken is in populariteit gestegen; 54 procent geeft aan lootjes te trekken voor een cadeau, surprise of gedicht. Dat blijkt uit een representatief onderzoek in opdracht van lootjestrekken.nl.

Duurzaamheid bepaalt cadeaukeuze

Terwijl voor 47 procent van de ondervraagde feestvierders duurzaamheid geen thema is, geeft een meerderheid aan een voorkeur te hebben voor cadeaus waar je langer mee kan doen of die duurzaam geproduceerd zijn. Opvallend is dat vrouwen met 58 procent vaker duurzame cadeaukeuzes maken dan mannen (49 procent). Van de respondenten zegt 10 procent een tweedehands product cadeau te geven. “Dit onderzoek zet het thema duurzaamheid in 2024 op de feestdagenagenda. Wij verwachten dat deze trend zich de komende jaren doorzet.”, aldus Arjan Kuiper van lootjestrekken.nl

Chinese webshops

Waar 60 procent cadeaus online bestelt bij de grotere bekende webshops zoals bol en Amazon, zegt 13 procent dit jaar Sinterklaascadeaus te kopen bij Chinese prijsvechters als Temu en Shein.

Sinterklaasfeest blijft populair

Met ruim 48 procent viert de helft van de volwassen bevolking Sinterklaas. Dit aandeel blijft stabiel en schommelt al jaren rond de 50 procent. De meeste Nederlanders vieren pakjesavond met 21 procent traditiegetrouw op 5 december. Opvallend is dat dit jaar het weekend ná 5 december vaker gekozen wordt als vieringsdatum. 11 procent viert het feest het komend weekend op vrijdag, 20 procent op zaterdag en 9 procent op zondag. Arjan Kuiper: “De praktische Nederlander kiest dit jaar vaker voor een viering in het weekend, ook al moet de Sint daarvoor nog een paar dagen langer in het land blijven.”