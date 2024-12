Aanhouding na 30 jaar voor verkrachting jonge vrouw in cold case Nijmegen

Het coldcaseteam van de eenheid Oost-Nederland heeft op maandag 2 december 2024 een 58-jarige man uit Heerlen aangehouden. 'Hij wordt ervan verdacht dat hij in januari 1994 een jonge vrouw in Nijmegen verkracht heeft', zo meldt de politie woensdag.

Lopend naar werk

'De vrouw was die in januari 1994 ’s ochtends vroeg lopend op weg naar haar werk. Zij werd in stadsdeel Dukenburg door een onbekende man vastgegrepen en onder dreiging van geweld meegenomen naar een bosschage', aldus de politie. Uit het zicht van andere weggebruikers verkrachtte de man haar. Daarna ging hij ervandoor.

Verdachte in beeld in 1994

Direct nadat het slachtoffer zich bij de politie meldde, werd een groot onderzoek gestart. Er werd sporenonderzoek verricht en meerdere getuigen werden gehoord. In het onderzoek van 1994 kwam een verdachte in beeld. Die is op basis van sporenonderzoek uitgesloten.

DNA-match

Het coldcaseteam onderzoekt onopgeloste, zeer ernstige misdrijven en zoekt naar kansen om deze zaken alsnog op te helderen. In dit zeer ernstige zedenmisdrijf werden onder andere de destijds veiliggestelde sporen hernieuwd onderzocht. Dit leidde tot een DNA-match met de nu aangehouden verdachte. Zijn DNA-profiel zat - vanwege het plegen van een ander strafbaar feit - sinds 2014 in de DNA-databank voor strafzaken.