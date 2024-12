Gewonde bij ernstig ongeval met drie auto's op Drentse Mondenweg

Op het kruispunt van de Mondenweg (N379) met de Tweederde Weg tussen Drouwenermond en Nieuw-Buinen is vrijdagmiddag een ernstig ongeval met drie auto's gebeurd.

Gewonde

Eén van de inzittenden is gewond geraakt en is naar het ziekenhuis overgebracht. Hulpdiensten waren op grote schaal uitgerukt, ook de traumahelikopter is naar de Mondenweg gevlogen en terplekke geland.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeval.