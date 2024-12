Flatwoningen ingestort, meerdere gewonden, auto slaat met hoge snelheid op de vlucht na explosie

Zaterdagochtend vroeg heeft er in Den Haag een zware explosie plaatsgevonden bij een drielaags portiekflat aan de Tarwekamp. 'Door de explosie ontstond brand en stortten verschillende woningen in', zo meldt de politie zaterdag.

Auto op de vlucht geslagen vlak na explosie

De hulpdiensten zijn bezig met het redden en zoeken van mensen en het bestrijden van de brand. 'Vlak na de explosie, rond 06.15 uur, reed een auto met zeer hoge snelheid weg. De politie komt graag in contact met mensen die deze auto hebben zien rijden of die mogelijk camerabeelden hebben', aldus de politie.

Meerdere gewonden, mogelijk ook vermisten

Tot nu toe zijn vier slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd. Op dit moment is de brandweer nog bezig met het blussen van de brand. De specialisten van het STH en USAR.NL zijn ter plaatse en maken zich klaar om ingezet te worden zodra de brand geblust is. Op dit moment zijn 5 dubbele bovenwoningen getroffen door instorting na de explosie. Het is op dit moment nog onduidelijk of er mensen vermist worden en of er slachtoffers onder het puin liggen. De brand is bijna uit. Met behulp van reddingshonden wordt gezocht naar mogelijke slachtoffers.

Betrokkenen opgevangen stadsdeelkantoor Loudonstraat

Direct betrokkenen worden opgevangen in het stadsdeelkantoor aan de Loudonstraat in Den Haag. Hier zijn medewerkers van de gemeente en het Rode Kruis aanwezig. Andere mensen kunnen naar het wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155 in Den Haag.