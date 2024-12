Mogelijke drugspakketten aangespoeld op Ameland en Vlieland

Vlieland

Vrijdagmiddag 6 december zijn enkele pakketten gevonden op het strand van Vlieland. Zaterdagochtend 7 december zijn meerdere pakketten aangetroffen op Ameland aan de Noordzeekust, ten noorden van Hollum. Later in de middag kreeg de politie een melding vanaf Vlieland, waar opnieuw een pakket is aangetroffen.

Waarschuwing: open onbeheerde pakketten niet

'Alle pakketten worden veiliggesteld en afgevoerd. De precieze inhoud van de pakketten wordt onderzocht, waarna ze vernietigd zullen worden. Mocht u toch een onbeheerd pakket vinden op het strand van één van de Waddeneilanden, open dit dan niet! Neem geen risico en bel direct 112', aldus de politie. Uw melding kan helpen bij het veiligstellen van mogelijke drugspakketten en het tegengaan van criminaliteit. Het bezit van eventuele harddrugs is strafbaar.

Samenwerking

De politie werkt nauw samen met onder meer de Douane, om de herkomst van de pakketten te achterhalen, de inhoud te onderzoeken en verdere verspreiding van drugs te voorkomen.