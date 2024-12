Defensie: geen ruimte voor windturbines op Vlasakkers en Leusderheide

Project ‘Zon en wind langs de A28’

'De gemeenten en provincie Utrecht zien hier wel kansen voor de plaatsing van windturbines. Zij willen hierover in gesprek met het ministerie van Klimaat en Groene Groei', aldus het ministerie. Het afgelopen jaar is de haalbaarheid van windturbines op de Defensieterreinen Vlasakkers en langs de A28 (Leusderheide) onderzocht. Provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest, De Bilt, Zeist, Utrecht, Rijkswaterstaat en Defensie werken hiervoor sinds 2022 samen in het project ‘Zon en wind langs de A28’.

Geluid, slagschaduw, radar en natuur

Uit recente onderzoeken naar geluid, slagschaduw, radar en natuur blijkt dat windturbines ruimtelijk mogelijk zijn op de terreinen. Alleen voor de Vlasakkers is de radar voor burgerluchtvaart naar verwachting een te grote belemmering. De onderzoeken zijn terug te vinden op de projectwebsite van het Programma OER (Opwek Energie op Rijksgrond).

Verstoringen verwacht

Uit onderzoek van Defensie blijkt dat windturbines op de Leusderheide en Vlasakkers het huidig en toekomstig gebruik van de oefenterreinen te veel inperken. Defensie hanteert hierbij als uitgangspunt dat zij geen enkele beperking in de oefenmogelijkheden accepteert. Defensie verwacht verstoringen in communicatieapparatuur en gevolgen voor de veiligheid tijdens bijvoorbeeld parachute- en helikopteroefeningen.

Kansen voor combineren

De gemeenten en provincie zien wel nog kansen voor de plaatsing van windturbines op defensieterrein langs de A28. In het gebied spelen verschillende belangen die goed afgewogen moeten worden. Gemeenten en provincie missen een analyse van hoe windturbines en defensieactiviteiten gecombineerd kunnen worden. Staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman heeft aangegeven hier geen ruimte voor te zien.

Onderzoek opwek zonne-energie langs A28 vervolgd

Vanwege het grote belang van dit project voor het halen van de gemeentelijke ambities en de doelen van de Regionale Energie Strategie, willen gemeenten en provincie in gesprek met het ministerie van Klimaat en Groene Groei. Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de opwek van zonne-energie langs de A28 wordt vervolgd.