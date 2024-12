Nederland start vandaag met tijdelijke grenscontroles

De Koninklijke Marechaussee is vandaag met de met tijdelijke grenscontroles aan de binnengrenzen (de grenzen met andere Schengenlanden). Deze maatregel geldt voor een periode van zes maanden en is bedoeld om irreguliere migratie (mensensmokkel) en grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan. De Marechaussee voert de controles uit in opdracht van het Ministerie van Asiel en Migratie.

De Marechaussee voerde al steekproefsgewijze controles uit aan de binnengrenzen. Dit heet Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV). Hierbij was het aantal controles dat we mochten uitvoeren beperkt. Vanaf vandaag worden deze MTV-controles vervangen door grenscontroles. Die beperkingen vervallen nu, waardoor we vaker controles kunnen uitvoeren en meer mensen kunnen controleren. Dit doen we in nauwe samenwerking met Duitsland en België.

Artikel 25 van de Schengengrenscode

De tijdelijke grenscontroles zijn gebaseerd op artikel 25 van de Schengengrenscode. Daarin staat dat landen tijdelijk grenscontroles mogen invoeren in geval van een ernstige bedreiging van de openbare orde of nationale veiligheid.