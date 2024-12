Man in auto gesleurd en ontvoerd in Oosterhout

In Oosterhout zou een man tegen zijn wil in een voertuig zijn getrokken. 'Dit gebeurde op woensdagochtend 11 december 2024, rond 10.20 uur, op de Vierwindenstraat. Oplettende omstanders zien dit gebeuren en maken een melding, waarbij zij het kenteken en de rijrichting noemen', zo meldt de politie donderdag.

Zoekactie met politiehelikopter

Meerdere politieauto’s zoeken direct naar de ontvoerders. Ook wordt een politiehelikopter ingezet. Enkele minuten na de melding heeft de politie het voertuig in zicht. Het voertuig rijdt richting de snelweg A27. Hier rijden meerdere politieauto’s. 'Als het voertuig in zicht komt, rijden de politieauto’s achter het voertuig aan en wordt er een volgteken gegeven. Niet veel later komt het voertuig tot stilstand op de Florijnstraat in Oosterhout', aldus de politie.

Vier aanhoudingen

De politie controleert de inzittenden. Er worden een 39-jarige man uit Oosterhout, een 30-jarige man uit Rotterdam, en twee mannen van 31 en 30 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De vier verdachten worden in de boeien geslagen en vervoerd naar het bureau. Het 35-jarige slachtoffer is vrijgelaten. De verdachten zitten nog vast en worden door de recherche verhoord.

Meerdere wapens in auto aangetroffen

Het achtergebleven voertuig is doorzocht op de Florijnstraat in Oosterhout. De politie vond meerdere wapens in het voertuig. Ook vonden zij onder andere hamers, pepperspray en drugs. De mogelijke oorzaak van de ontvoering is een conflict in de relatiesfeer. De politie doet verder onderzoek.