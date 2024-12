Zeven verdachten aangehouden na diefstal

Op zondag 15 december 2025 om 4.20 uur meldde een getuige een verdachte situatie bij een transportbedrijf aan de Boerkensleen. Hij zag dat enkele mannen dozen over een hek gooiden en in een vrachtwagentje deden.

Omsingeling

Door het Operationeel Centrum werden meerdere eenheden naar de locatie gestuurd. De straat werd van verschillende kanten benaderd. Op het moment dat de politie de straat in reed renden de mannen alle kanten op. Na enkele achtervolgingen werden zeven mannen opgepakt. Toen bleek dat het hek vernield was en dat men uit een vrachtwagen dozen met sigaretten had weggenomen en in het bakwagentje had geladen.

Verdachten

Alle verdachten werden naar het bureau gebracht. Het betrof zeven mannen in de leeftijd tussen 21 en 28 jaar uit Rotterdam, Delft en Rozenburg. De recherche onderzoekt de zaak.