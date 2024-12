Man loopt schotwond op in been in Best, politie zoekt getuigen

Zondagavond 15 december kwam er een melding binnen van een man die met een schotwond in zijn been zich gemeld had bij een ziekenhuis in Eindhoven. 'De man zou beschoten aan de Eindhovenseweg in Best. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen van dit schietincident', zo meldt de politie maandag.

Beschoten tijdens uitstappen

'De man gaf aan dat hij rond 21.30 zijn auto parkeerde op de Eindhovenseweg in Best. Op het moment dat hij uitstapte werd hij beschoten en in zijn been geraakt', aldus de politie. De man is zelf naar het ziekenhuis gereden en is daar verder medisch behandeld. Er is nog altijd veel onduidelijk wat er precies is gebeurd en wat zich daar heeft voorgedaan.

Getuigen gezocht

Het onderzoek naar de aanleiding van het schietincident op de Eindhovenseweg in Best rond 21.30 uur op zondag 15 december is in volle gang. Om een goed beeld te krijgen van het incident is alle informatie welkom.