Gevangenisstraf voor verkrachting en aanranding

Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag in hoger beroep een 25-jarige man vanwege twee ernstige zedenfeiten in stadspark Leidse Hout en Katwijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en betaling van schadevergoeding aan de slachtoffers.

In februari 2022 heeft de man een minderjarig meisje ’s avonds in een donker park verkracht. Een maand later heeft hij zich voorgedaan als een politieagent in burger en een vrouw tijdens het ‘fouilleren’ aangerand. Hij heeft beide keren op geraffineerde wijze en met een vooropgezet plan gehandeld en misbruik van de vrouwen gemaakt.

Geen tbs, wel hogere straf

Het hof heeft de man voor observatie laten opnemen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Hoewel de man 6 weken in het PBC is geweest, heeft hij stelselmatig niet meegewerkt aan het onderzoek. Daardoor kan het PBC geen stoornis vaststellen of uitsluiten en kan het PBC niet adviseren over een behandeling. Uit eerdere onderzoeken bij de psycholoog en psychiater in 2022 volgt dat bij de man geen persoonlijkheidsstoornis kan worden vastgesteld en dat hij volledig toerekeningsvatbaar is. Het hof kan hem daardoor geen tbs-maatregel opleggen. Gezien de ernst van de feiten legt het hof hem wel een hogere gevangenisstraf op dan door het Openbaar Ministerie is geëist.

Oordeel rechtbank

De rechtbank veroordeelde de man eerder tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 6 maanden. Hiertegen stelde de verdachte hoger beroep in. Het Openbaar Ministerie eiste in het hoger beroep een gevangenisstraf van 4 jaar plus oplegging van een tbs-maatregel met dwangverpleging.