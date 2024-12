Politie 'casht' voor bijna 50 miljoen euro aan crimineel geld door controles op Nederlandse wegen

Bankbiljetten in boodschappentassen en koffers gevuld met stapels geld, verstopt in verborgen ruimtes of gewoon op de achterbank. De politie komt regelmatig veel cash tegen bij controles van auto’s op onze wegen. Dit meldt de politie vrijdag.

Witwassen of criminele handel

'Vaak wordt dit geld gebruikt voor witwassen of criminele handel. Het Flexibel Interventie Team (FIT) van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) heeft dit jaar ruim 8 miljoen euro contant geld onderschept en in de afgelopen vijf jaar bijna 50 miljoen in totaal', aldus de politie.

Veel vervoersbewegingen

Nederland is een handelsland, met een goede infrastructuur en belangrijke mainports. Elke dag worden er grote hoeveelheden goederen ons land ingevoerd en uitgevoerd. Daardoor zijn er veel vervoersbewegingen. Helaas maken criminelen ook gebruik van deze handelspositie en onze uitstekende infrastructuur en zijn ze afhankelijk van geld om hun organisatie te laten draaien. De LX is zowel zichtbaar als onzichtbaar aanwezig op onze infrastructuur en richt zich niet alleen op handhaving, maar ook op de bestrijding van criminaliteit.

Half miljoen euro verstopt in de auto

Het FIT controleert auto’s op onze snelwegen en houdt bestuurders aan die met grote geldbedragen door ons land rijden. In 2024 heeft het FIT 8,2 miljoen euro contant geld in beslag genomen en terugkijkend op de afgelopen vijf jaar is dit in totaal 46,8 miljoen. Vaak treffen ze tienduizenden euro’s aan, maar afgelopen jaren waren er ook auto’s waarin een half miljoen of zelfs een miljoen zat verstopt. Soms in verborgen ruimtes, maar ook in een koffer in de achterbak.

Handel verdovende middelen

Deze grote bedragen contant geld hebben mensen meestal niet zomaar bij zich en het is voor criminelen een veel gebruikte manier om geld wit te wassen. Het transport van geld houdt voor een groot deel verband met de handel in verdovende middelen, maar kan ook onderdeel zijn van een systeem van ondergronds bankieren. Collega’s van het FIT houden de verdachte dan aan en het geld wordt in beslag genomen. De straf hiervoor varieert van een taakstraf tot een gevangenisstraf van gemiddeld een jaar. Door het geld te onderscheppen raken we criminele organisaties in de basis. De informatie en resultaten van het FIT worden ook gebruikt door andere teams binnen de politie, bijvoorbeeld in onderzoeken naar vormen van financiële criminaliteit of bij de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden.

Geld, drugs en wapens

Het FIT pakt problemen aan zoals witwassen en de handel in verdovende middelen en wapens. Daarbij letten collega’s bij controles ook op indicaties die kunnen wijzen op zorgfraude of bankhelpdeskfraude, bijvoorbeeld als iemand veel verschillende bankpassen bij zich heeft. In 2024 heeft het team 879 personen aangehouden en bijna 100 rijbewijzen ingevorderd. Naast contant geld treft het FIT ook andere illegale spullen aan in auto’s. Zo werden afgelopen jaar ruim 1400 kilo harddrugs, 860 kilo softdrugs en bijna 9000 xtc-pillen in beslag genomen. Ook ziet het team handel in medicijnen, buiten het legale circuit van apotheken en artsen om, en nam dit jaar ruim 22.000 illegale pillen in beslag. Verder werden ook flinke hoeveelheden lachgas en een tiental vuurwapens en munitie aangetroffen.

Boeven onderscheiden in de massa

Collega’s van het FIT werken dag en nacht op de snelwegen in ons land en hebben meestal te maken met heterdaad situaties, waarbij ze een verdacht voertuig zien rijden en overgaan tot controle. Door de ervaring en expertise kunnen ze de boeven onderscheiden in de massa. Bijvoorbeeld door verdacht (rij)gedrag te signaleren, indicaties van de locatie en het tijdstip waar een auto rijdt en de kennis van voertuigen waarin vaker verborgen ruimtes worden aangetroffen. Daarnaast sluiten collega’s van het FIT ook aan bij controleacties die samen met collega’s van het domein Infrastructuur en regionale eenheden worden gehouden.