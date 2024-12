'2024 is opnieuw een extreem warm jaar'

Het één jaar oude temperatuurrecord is dit jaar sowieso geëvenaard. Dit meldt Weeronline. De gemiddelde jaartemperatuur komt uit op 11,8 graden tegen 10,6 normaal en dat is net zo warm als het recordwarme jaar 2023. De kans is zeker nog aanwezig dat het zelfs het warmste jaar ooit wordt met een gemiddelde temperatuur van 11,9 graden. Het jaar telde 102 warme dagen, 28 zomerse en 4 tropische dagen en tot een (regionale) hittegolf kwam het niet. Opmerkelijk is dat dit recordwarme jaar niet samenging met veel zon.

De gehele top-10 van warmste jaren stamt inmiddels uit deze eeuw. Dit jaar staat, samen met 2023, op een gedeelde eerste plaats. Mogelijk komt het jaar alsnog op de eerste plaats met 10,9 graden. De jaren 2014 en 2020 staan op een gedeelde derde plaats met 11,7 graden. Met een gemiddelde temperatuur van 10,9 graden vinden we de jaren 1990 en 1999 net buiten de top-10.

De gemiddelde maximumtemperatuur is uitgekomen op 15,6 graden tegen 14,7 normaal. De gemiddelde minimumtemperatuur is 7,7 graden tegen 6,4 normaal. Warme nachten hebben dan ook de grootste bijdrage geleverd aan het warmste jaar ooit.

De warmte ging samen met veel bewolking en neerslag. Het was dan ook een nat jaar met een top-drie notering. Alleen in 2023 en in 1998 was het nog natter dan dit jaar. Wat zon betreft was het voor het eerst sinds 2013 somberder dan het lopende 30-jaars klimaatgemiddelde.

Meer dan 100 warme dagen

Het jaar telde 102 warme dagen met een maximumtemperatuur van 20 graden en meer tegen 97 volgens het lopende gemiddelde normaal. Dat is goed voor een veertiende plaats in de ranglijst sinds 1901. In 2022 werden 112 warme dagen geteld en vorig jaar steeg de temperatuur op 117 dagen naar tenminste 20 graden. Bovenaan de ranglijst staat het jaar 2018 met maar liefst 132 warme dagen in De Bilt.

Op 6 april werd de eerste lokale en ook de eerste officiële warme dag van het jaar genoteerd. Op deze eerste zaterdag van april was ook sprake van een datum-warmterecord. In De Bilt werd het 24,1 graden en het oude record voor 6 april was 23,0 graden. Er was niet alleen sprake van een warmterecord, het werd in het zuiden en oosten zelfs zomers warm met 25 graden en meer. In Gilze-Rijen werd het 25,0 graden, Twente en Eindhoven noteerde 25,4 en Arcen 25,7 graden.

Normaal aantal zomerse dagen, geen hittegolf

Het aantal zomerse dagen is uitgekomen op 28 en dat is een redelijk gebruikelijk aantal. In de klimaatperiode 1994-2023 komt het gemiddeld tot 29 dagen met een maximumtemperatuur van 25 graden en meer. Met 28 zomerse dagen is dit een 24e plaats in de ranglijst sinds 1901.

Het aantal tropische dagen was vier tegen vijf normaal. Het was een aantal keer flink heet, maar nooit voor lange tijd. Nergens in het land kwam het tot een hittegolf en dat is vrij opmerkelijk. Het laatste jaar zonder een regionale hittegolf was 2011.

Nog nooit zoveel milde dagen

De recordhoge gemiddelde temperatuur van 11,9 graden komt niet door extreem hoge middagtemperaturen in de zomermaanden, maar juist door continue te hoge temperaturen in de overige maanden. In De Bilt kwam het tot dusver tot maar liefst 289 milde dagen met een temperatuur van tenminste 10 graden. Het vorige record was 287 milde dagen en werd gemeten in 2020. Ook de komende dagen is het vaak nog 10 graden en meer en daardoor loopt dit aantal nog verder op.