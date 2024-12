Zeeuwen apetrots op ‘hun’ BLØF

BLØF is de grote trots van de Zeeuwse bevolking. De band is dan ook onder de Nederlandse bevolking het populairste muziekgezelschap. Verder heeft Zeeland, samen met Drenthe, de beste evenementenkalender. Dit blijkt uit het Vrije Tijd Merkenonderzoek 2024 van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Zeeland scoort de zevende plek als het gaat om het complete cultuur-, dagattractie-, evenementen- en sportaanbod.

Merkadviseur Hendrik Beerda over de onderzoeksresultaten: ‘Veel lokale overheden steunen evenementen om tradities te behouden en de lokale cultuur te promoten. Dit onderzoek laat zien dat deze investeringen ook een groot effect hebben op de populariteit van een provincie. Inwoners voelen zich hierdoor trotser op de provincie en hun woongeluk stijgt. Samen met Drenthe staat Zeeland aan kop als het gaat om het aantal evenementen in de ranglijst van sterkste vrijetijdorganisaties. In de top 10 staan niet alleen Concert at SEA en de Kustmarathon Zeeland, maar ook de Ride for the Roses, het Bevrijdingsfestival en Film by the Sea. De Zeeuwse trots wordt hierdoor enorm gestimuleerd. Niet gek dat de provincie deze evenementen ondersteunt. Het Zeeuwse hart gaat echter het hardst kloppen van BLØF.’



Vrijetijdsorganisaties met sterkste draagvlak onder Zeeuwse bevolking in 2024

BLØF Deltapark Neeltje Jans Concert at SEA Racoon Kustmarathon Zeeland Watersnoodmuseum DELTA Ride for the Roses Bevrijdingsfestival Zeeland CineCity Film by the Sea



Zeeland nummer 7 provincie qua vrijetijdsaanbod

Als het gaat het om het complete cultuur-, dagattractie-, evenementen- en sportaanbod staat Zeeland zevende in vergelijking met de andere Nederlandse provincies. Beerda: ‘Met name de reputatie van de Zeeuwse museum-, podium- en sportsector is nog niet zo sterk ontwikkeld. Het Watersnoodmuseum is veruit de populairste, museale organisatie en staat op een mooie, zesde plaats in de top 50 van sterkste vrijetijdsorganisaties. De andere Zeeuwse musea moeten het doen met een beduidend minder sterke reputatie. Het Scheldetheater heeft, met een dertiende plaats, het grootste aantal fans onder de podia. Voetbalvereniging Kloetinge is de nummer één van de Zeeuwse sportsector. Extra aandacht voor de musea, podia en sportsector kan de provincie nóg aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers.’



Provincies met sterkste vrijetijdsaanbod in 2024 volgens eigen inwoners (+ positie in 2023)

(1) Friesland

(2) Noord-Holland

(3) Groningen

(4) Zuid-Holland

(6) Drenthe

(5) Limburg

(9) Zeeland

(8) Gelderland

(7) Utrecht

(10) Noord-Brabant

(12) Overijssel

(11) Flevoland



Onderzoek onder 191.000 respondenten sinds 2006

Het Vrije Tijd Merkenonderzoek is met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld en wordt sinds 2006 uitgevoerd. Met het onderzoek zijn inmiddels 191.000 respondenten ondervraagd over de reputatie en groeipotentie van alle Nederlandse organisaties in de cultuur-, dagattractie-, evenementen- en sportsector. Het onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd en heeft geen opdrachtgever of andere belanghebbende.