Onderzoek zaak natuurvergunning Schiphol heropend na uitspraken Raad van State

De rechtbank Den Haag heeft het onderzoek in de bestuurszaak over de natuurvergunning Schiphol heropend naar aanleiding van twee uitspraken van de Raad van State op 18 december 2024 over intern salderen. In deze uitsprakenU verlaat Rechtspraak.nl oordeelt de Raad van State dat de rechtspraak over intern salderen wordt gewijzigd en dat deze wijziging direct van toepassing is. De rechtbank Den Haag biedt partijen in de zaak over de natuurvergunning de gelegenheid zich schriftelijk uit te laten over de betekenis van deze wijzigingen voor de lopende procedures over de natuurvergunning.

De zaak

In deze zaak hebben de raad van de gemeente Nieuwkoop, de Stichting Natuurbeschermingswacht, Coöperation Mobilisation for the Environment, Milieudefensie & Greenpeace Nederland en het college van BW van Amsterdam beroep ingesteld tegen het besluit van de staatssecretaris van LVVN om een natuurvergunning aan Schiphol te verlenen. Op dinsdag 19 november was de inhoudelijke behandeling. De uitspraak was begin 2025 voorzien.

Doordat het onderzoek is heropend, is onbekend wanneer uitspraak zal worden gedaan. Partijen krijgen tot en met 28 januari de gelegenheid schriftelijk te reageren. Daarna zal de rechtbank een beslissing nemen over het vervolg van de zaak.

Uitspraken Raad van State

Intern salderen is het bij nieuwe projecten wegstrepen van stikstof tegen de stikstof die het oude project op die locatie al veroorzaakte (de referentiesituatie). De wijziging die voortkomt uit de uitspraken van de Raad van State houdt kort gezegd in dat de referentiesituatie niet meer mag worden betrokken bij de zogeheten voortoets. Die toets houdt in dat eerst wordt onderzocht of een project na uitbreiding of wijziging significante gevolgen heeft voor beschermde natuurgebieden. Als dat zo is, dan is voor het project een natuurvergunning nodig. Door de uitspraken van de Raad van State zal vaker een natuurvergunning moeten worden aangevraagd.

Bij de beoordeling van de vraag of de natuurvergunning verleend kan worden (de passende beoordeling), mag nog wel intern worden gesaldeerd, al wordt die mogelijkheid door de uitspraken van de Raad van State beperkter dan voorheen. De beperking doet zich voor in de situatie waarin het bedrijf eerder geen natuurvergunning had, maar wel een toestemming op grond van milieuregels.