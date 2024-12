Provincie Noord-Holland krijgt 21 miljoen extra voor natuur en verduurzaming

Aanleg natuur en verduurzaming landbouw

'Het geld is bedoeld voor projecten waarmee de provincie snel aan de slag kan. Het gaat onder andere om de aanleg van natuur en verduurzaming van landbouwbedrijven', aldus de provincie.

Natuurnetwerk Nederland uitbreiden

Een deel van het toegekende bedrag gaat Noord-Holland gebruiken om het Natuurnetwerk Nederland uit te breiden met 100 hectare. Een ander deel komt beschikbaar als subsidie voor boeren. Zij kunnen geld aanvragen om hun stikstofuitstoot te verminderen. Verder start de provincie een project voor pachtafkoop in beschermde natuurgebieden, de zogeheten Natura 2000-gebieden.

Koplopersprojecten

Provincies werden in 2023 door het Rijk gevraagd om projecten in te dienen. Deze zogenoemde koplopersprojecten moesten op korte termijn bijdragen aan het herstel van de natuur, de beperking van stikstofuitstoot en goed zijn voor het klimaat. Vergeleken met andere provincies kreeg Noord-Holland begin 2024 relatief weinig geld toegekend. Dat erkent minister Wiersma van LVVN nu ook in haar kamerbrief van 20 december. Daarin schrijft ze dat zij ‘oog wil houden voor evenredigheid in de verdeling van middelen’. Samen met de eerste toezegging krijgt Noord-Holland nu bijna € 55 miljoen.