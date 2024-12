Westerscheldetunnel vanaf vandaag tolvrij voor auto’s en motoren

Sinds 30 december is de Westerscheldetunnel tolvrij voor auto’s en motoren. 'Dit historische moment is door minister Barry Madlener en gedeputeerde Harry van der Maas gemarkeerd', zo meldt de provincie Zeeland maandag.

Beëindiging 8 jaar vervroegd

Het tolvrij maken draagt bij aan de leefbaarheid en de economie in Zeeland. Het kabinet stelt 146,5 miljoen euro beschikbaar voor het vervroegd tolvrij worden van de tunnel. Voor auto’s en motoren wordt de beëindiging van de tolheffing hiermee met 8 jaar vervroegd.

Geopend in 2003

De Westerscheldetunnel is geopend in 2003 en verbindt Zuid-Beveland met Zeeuws-Vlaanderen. Voor 2003 werden de overkanten met elkaar verbonden door (auto)veerdiensten. De Westerscheldetunnel is een onmisbare schakel voor de bereikbaarheid van Zeeland. Dagelijks maken zo’n 27.000 voertuigen gebruik van de route.

Gratis door de tunnel

Verkeer in de categorieën 1, 2 en 5 (lager dan drie meter) mag nu gratis door de tunnel. Het tolplein blijft er grotendeels hetzelfde uitzien. Zo blijven de slagbomen staan vanwege de verkeersveiligheid. Er komen verschillende lanen voor betalend verkeer, motoren en niet betalend verkeer. De t-tags worden grotendeels overbodig. Deze zijn in te leveren op verschillende inleverpunten en de tegoeden worden teruggestort.

Volledig tolvrij

De Westerscheldetunnel wordt geëxploiteerd door N.V. Westerscheldetunnel. Sinds 1 juli 2009 is de Provincie Zeeland de enige aandeelhouder. Hiervoor was de tunnel in handen van het Rijk. De aanleg van de tunnel is grotendeels gefinancierd op basis van tolheffing. Met het tolvrij maken van de tunnel voor personenauto’s en motoren is een belangrijke stap gezet naar een volledig tolvrije tunnel. Voor het tolvrij maken van de tunnel voor vrachtverkeer is nog geen geld beschikbaar. Wel hebben het Rijk en de Provincie Zeeland in een bestuursovereenkomst afgesproken zich in te spannen om ook dit vraagstuk op te lossen.