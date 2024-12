Vier jongens beroven 13-jarige jongen van dure jas en schoenen in Tilburg

Maandagmiddag 30 december, rond 15.10 uur, hielden agenten in Tilburg vier minderjarige jongens aan. 'Zij worden verdacht van het beroven van een 13-jarige jongen. De vier zijn in verzekering gesteld en zitten nog vast', zo meldt de politie.

Dure jas uitgetrokken

De 13-jarige jongen liep, samen met twee vrienden, over de Spoorlaan in Tilburg. De drie vrienden werden aangesproken door de verdachten. 'Twee van hen pakten het slachtoffer vast en trokken zijn dure jas uit. Ook zijn schoenen moest hij afstaan. De verdachten gingen er hierna vandoor', aldus de politie.

Politie gebeld

De vrienden van het slachtoffer belden meteen de politie. Agenten waren snel ter plaatse en hoorden het verhaal en het signalement aan. Door het snelle handelen werden de verdachten ongeveer tien minuten later allemaal aangehouden. Twee in de Le Sage Ten Broekstraat en twee in de Mr. Stormstraat in Tilburg.

Gestolen spullen terug naar slachtoffer

Van het slachtoffer werd een aangifte opgenomen en de getuigen legden hun verklaring af. De vier verdachten worden vandaag gehoord door rechercheurs. Het betreffen allemaal tieners in de leeftijd van 13 tot en met 17. Vanwege hun leeftijd deelt de politie verder geen gegevens van hen. De gestolen spullen zijn weer teruggegeven aan het slachtoffer.