Politieauto in brand gestoken, ME komt in actie

Foto: Archieffoto ter illustratie FBF

Veen In Veen is in de nieuwjaarsnacht een politieauto in brand gestoken. Dat gebeurde in de buurt van de kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat.

Op die kruising stonden een aantal auto’s in brand. Hier waren agenten op afgekomen. De situatie liep uit de hand en de ME kwam in actie. De agenten stonden een aantal meter van hun auto vandaan en de sfeer was gemoedelijk. Toen werd rond 2.30 uur de ruit van het politievoertuig ingeslagen waarna er een harde knal volgde. De auto stond direct in brand. Na de explosie sloeg de sfeer om en kwamen meerdere eenheden ter plaatse. Agenten werden bekogeld en de ME kwam in actie om de orde te herstellen. Er zijn tijdens de nieuwjaarsnacht drie mensen aangehouden in Veen. De brandweer heeft het politievoertuig geblust.