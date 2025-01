Bundeling van krachten zorgt voor meer verse groente en vers fruit voor Utrechtse voedselbanken

Een mobiel online platform gaat hierbij helpen. GFB won in april van dit jaar de challenge die de provincie Utrecht had uitgeschreven. Doel hiervan was dat de instroom van vers en gezond voedsel voor alle 17 Utrechtse voedselbanken aanzienlijk en structureel zou verbeteren. Met financiƫle steun van de provincie kunnen zij direct en structureel bijdragen aan het tegengaan van voedselverspilling. En worden de Utrechtse voedselbanken aan gezond en vers voedsel geholpen.