Autobandenprikker actief in Breda, tientallen autobanden lek gestoken

De omgeving Markendaalseweg en het van Coothplein wordt al twee nachten op rij geteisterd door een bandensteker. 'Er zijn al meer dan twintig aangiftes binnen gekomen. Van sommigen auto’s zijn alle vier de banden vernield. We verwachten dat het aantal (internet) aangiftes snel zal oplopen en zoeken getuigen of camerabeelden', zo meldt de politie zaterdag.

Dringend verzoek van de politie

'Een dringend verzoek aan mensen die wonen in omgeving Markendaalseweg, het van Coothpleinen en de Marksingel en een deurbelcamera hebben. Kijk of u iets verdachts ziet in de nacht van 2 op 3 januari en van 3 op 4 januari 2025. Meld dit dan bij ons via 0900-8844', aldus de politie.

Alert blijven

De komende nacht zal er extra gesurveilleerd worden in de omgeving. Maar de politie doet ook het verzoek aan bewoners om extra alert te zijn. Loop eens een extra rondje met de hond. En als u dan wat ziet bel dan 112

Aangifte doen

Zijn uw banden ook het slachtoffer, doe dan wel aangifte bij de politie. Dan krijgt de politie een goed beeld van de omvang en heeft zij een sterkere zaak tegen de mogelijke verdachte(n).