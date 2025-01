Politie pakt verdachte gewapende overval Rotterdam al na 10 minuten op

Zaterdagavond werd iets na 19.00 uur een gewapende overval gepleegd bij een supermarkt aan de Sportsingel in Rotterdam. 'De verdachte met vuurwapen rende vervolgens weg, zonder buit', zo meldt de politie zondag.

10 minuten

'De agenten die op de melding afkwamen, zagen de verdachte rennen en konden hem ongeveer 10 minuten na de melding al aanhouden. Het vuurwapen is in beslag genomen. Gelukkig is er niemand gewond geraakt', aldus de politie.

2 waarschuwingsschoten

De verdachte, een 15-jarige jongen uit Delft, rende weg van de supermarkt na zijn poging om de supermarkt te overvallen. Hij ging er zonder buit vandoor. Agenten die op de melding afkwamen, zagen de verdachte rennen. Zij hebben toen twee waarschuwingsschoten gelost.

Vuurwapen op grond gegooid

Tijdens de achtervolging gooide de verdachte het vuurwapen op de grond. Deze is gelijk door de politie veiliggesteld en in beslag genomen. De verdachte werd ongeveer 10 minuten na de melding aangehouden door de TPE en hondengeleiders.