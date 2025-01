Nacht van de Vluchteling breidt uit naar zes startlocaties: nu ook in Groningen

De Nacht van de Vluchteling breidt dit jaar uit naar het noorden van Nederland. Deelnemers aan de 40 kilometer lange sponsorloop van Stichting Vluchteling kunnen dit jaar ook vanuit Groningen meelopen. De zestiende editie van de Nacht van de Vluchteling vindt dit jaar plaats in de nacht van 14 op 15 juni. De andere routes starten in Tilburg, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Op alle locaties start eerder op de zaterdagavond ook een route van 10 en 20 kilometer. De inschrijving voor alle routes en afstanden is vandaag geopend.

Deelnemers vroegen al langer om een route in het noorden van Nederland. Met het Stadslab Groningen als start- en finishlocatie is deze wens nu in vervulling gekomen. Een andere wijziging dit jaar is de terugkeer van Amsterdam en Utrecht als startlocaties. In Amsterdam starten deelnemers op het Westergasterrein en lopen naar Haarlem. Vanuit de Jaarbeurs in Utrecht loopt de nachtelijke route naar Amersfoort. Ook bij de andere 40 kilometer-routes lopen deelnemers naar een andere stad. De 10 en 20 kilometer finishen op dezelfde locatie als de start.

Met de Nacht van de Vluchteling vraagt Stichting Vluchteling aandacht voor het lot van de miljoenen mensen die wereldwijd moeten vluchten voor oorlog en geweld. Vorig jaar toonden 7.000 deelnemers hun solidariteit met mensen op de vlucht en liepen zij een recordbedrag van 1,7 miljoen euro bij elkaar. De opbrengt is door Stichting Vluchteling besteed aan noodhulpprojecten in DR Congo, Tsjaad, Afghanistan en Irak. De bestemming voor de opbrengst van de aankomende editie wordt later bekendgemaakt.