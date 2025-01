Vrouw (41) na dodelijk ongeval met vuilniswagen Sint Anthonis langer vast

In het onderzoek naar het dodelijke ongeval met een vuilniswagen in Sint Anthonis op donderdag 19 december jl. heeft de raadkamer van de rechtbank Oost-Brabant het voorarrest van de verdachte met dertig dagen verlengd. 'Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de vrouw van het onder invloed veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval', zo meldt het OM dinsdag.

Meisje (14) overleden

Een meisje van 14 jaar werd die ochtend tegen 8.00 uur op de Stevensbeekseweg geschept door een vuilniswagen. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen. 'De bestuurder van het voertuig reed door, maar kwam kort daarna terug op de plek van het ongeval. Daar werd de vrouw van 41 uit Nijmegen vervolgens aangehouden', aldus het OM.

Verder onderzoek

Het onderzoek naar de precieze toedracht is nog gaande. Na het ongeluk testte de vrouw bij een speekseltest positief op het gebruik van amfetamine. De vrouw wordt verdacht van het onder invloed veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval en het verlaten van de plaats van het ongeval. De verdachte is in het verleden meerdere keren veroordeeld voor verkeersdelicten en liep nog in twee proeftijden. Op woensdag 29 januari verschijnt de vrouw opnieuw voor de raadkamer. Het onderzoek gaat intussen verder.