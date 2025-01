Sneeuw op komst in Limburg

Vanavond en komende nacht wordt sneeuw verwacht in Limburg. Vooral in de zuidelijke helft van deze provincie kan een sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter ontstaan. Op de hogere heuvels kan het sneeuwdek zelfs aandikken tot zo'n 5 centimeter. Ook donderdag wordt in het zuidoosten sneeuw verwacht. Het gebied waarin het sneeuwt is iets groter met in Limburg en het zuidoosten van Brabant kans op een dun sneeuwdek. Mogelijk valt ook in de regio van Nijmegen en in de Achterhoek tijdelijk sneeuw. In de Limburgse Heuvels kan in totaal 5 tot mogelijk 10 centimeter sneeuw vallen. Dit meldt Weeronline.

Vanochtend komt in het noorden lokaal een winterse bui voor. Verder is het droog en zijn er perioden met zon. Wel kan het vanochtend plaatselijk glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. Vanmiddag neemt in het zuiden de bewolking toe en helemaal aan het einde van de middag kan in Zuid-Limburg al wat regen of natte sneeuw vallen bij 1 tot 3 graden.

Sneeuwval Zuid-Limburg

Vanavond breidt de neerslag uit naar het zuiden en oosten van Brabant en de rest van Limburg. In de zuidelijke helft van Limburg daalt het kwik naar het vriespunt en gaat de neerslag meer en meer over in sneeuw. In Zuid-Limburg kan een sneeuwdek van 1 tot 3 centimeters ontstaan. Op de hogere heuvels kan het sneeuwdek zelfs aandikken tot zo'n 5 centimeter. Moet je vanavond in deze regio de weg op? Hou dan rekening met een langere reistijd.

In de nacht trekt de neerslag naar Duitsland weg. Bij temperaturen rond het vriespunt is, in de gebieden waar regen of natte sneeuw viel, kans op lokale gladheid door bevriezing. In Zuid-Limburg kan het glad zijn door de eerder gevallen sneeuw. later in de nacht gaat het in het zuidoosten opnieuw sneeuwen.

Opnieuw sneeuw in Limburg

Donderdagochtend sneeuwt het in het zuidoosten van het land. Het gebied waarin het sneeuwt is wat groter en in Limburg en het zuidoosten van Brabant kan het wit worden. Ook in de regio van Nijmegen en in de Achterhoek kan wat sneeuw vallen. In de rest van Brabant en Gelderland en in Zeeland valt wat regen of hooguit een beetje natte sneeuw. In de middag trekt de sneeuw naar Duitsland weg. In de Limburgse heuvels kan tot en met donderdagochtend in totaal 5 tot mogelijk 10 cm sneeuw vallen.

In de rest van het land is er donderdag een mix van wolken en zon. Ook is er kans op enkele winterse buien, vooral in de noordelijke provincies. Het wordt 3 tot 6 graden bij een matige (noord)westenwind. In de Limburgse heuvels ligt de middagtemperatuur rond een enkele graad.