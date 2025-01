Paarlberg gegijzeld door OM vanwege openstaande rekening van 15 miljoen euro

Ontnemingsmaatregel

'Het Openbaar Ministerie (OM) is door de rechtbank gemachtigd om de man voor een periode van een jaar in gijzeling te nemen om hem te bewegen een eerder opgelegde ontnemingsmaatregel volledig te betalen', zo meldt het OM woensdag.

FASTNL

'De aanhouding is verricht door het speciale politieteam FASTNL. Van de opgelegde ontnemingsmaatregel van 24 miljoen euro staat nog een bedrag van ongeveer 15 miljoen euro open. Alle, zeer aanzienlijke inspanningen van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) ten spijt hebben er vooralsnog niet toe geleid dat het verschuldigde bedrag is voldaan', aldus het OM.

Gijzeling

De rechtbank Amsterdam oordeelde in 2024 dat de veroordeelde niet onmachtig, maar onwillig was om de ontnemingsmaatregel binnen afzienbare tijd te betalen. Het was aan de veroordeelde, aldus de rechtbank, om de ontstane patstellingen op te heffen. De gijzeling kan daaraan bijdragen.