EOD rukt steeds vaker uit voor geïmproviseerde projectielen

Oude oorlogsbommen, zwaar vuurwerk en plofkraakmunitie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is in 2024 jaar 2.455 keer ingezet om projectielen met ontploffingsgevaar te vernietigen. In totaal kwamen er 2.603 meldingen binnen. Die cijfers maakte de EOD zojuist bekend.

De EOD komt onder meer in actie bij meldingen van verdachte pakketjes

Afgelopen jaar is vooral het aantal onschadelijk gemaakte geïmproviseerde explosieven sterk opgelopen. Het hoogtepunt lag in het derde kwartaal. Er was toen sprake van een verdubbeling van dit soort zelfgemaakte projectielen. In sommige weken ging het zelfs om bijna een verdrievoudiging in vergelijking met eerdere jaren.

De EOD ruimde in 2024 verder veel oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog

Vaak is de locatie van deze explosieven al langer bekend. Zo werd afgelopen mei in Rotterdam een niet ontplofte vliegtuigbom uit de oorlogsjaren verwijderd. Het betrof een van de grootste explosieven-opruimingsoperaties van de afgelopen decennia. Voor de ontmanteling van de bom zijn 3 panden met 6 woningen afgebroken.

Nog een opvallende operatie betrof de ruiming in november langs de A20 bij Moordrecht. Toen ging het om 2 vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. In het gebied Moordrecht, Gouda en Waddinxveen was een noodverordening van kracht. Alle wegen, fiets- en wandelpaden waren afgesloten. Iedereen in het afgesloten gebied moest binnen blijven. De EOD had de klus binnen een uur geklaard. De bommen zijn vervolgens op het strand van Noordwijk tot ontploffing gebracht.

Verder had de EOD een klus in de binnenhaven van Vlissingen. Militairen takelden er 4 zware zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog uit het water. In oktober ging het om 3 exemparen en in mei om 1 explosief. Ze zijn op de Noordzee tot ontploffing gebracht.