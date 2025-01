OM brengt 10 verdachten voor de rechter in onderzoek naar witwassen, fraude en belastingontduiking

In het najaar van 2021 deden de politie en Belastingdienst op diverse plekken invallen en werden zeven verdachten aangehouden. Er werd veel administratie in beslag genomen. In een tuin werden onder de grond honderden kilo’s aan zilveren staven ontdekt en er werden wapens gevonden.

In totaal zijn er in de loop van het onderzoek 30 aanhoudingen verricht, maar niet alle personen worden verder vervolgd. De zaken tegen mensen die als ‘katvanger’ optraden, of een andere geringe rol speelden, zijn geseponeerd.

Het Openbaar Ministerie treedt op tegen 16 verdachten. Hiervan hebben zes verdachten inmiddels een alternatieve afdoening in de vorm van een taakstraf of een transactie aanvaard.

Criminele organisatie

Tien verdachten verschijnen op 17 januari voor de rechter. Hiervan vormen zes personen volgens het OM een criminele organisatie, die als oogmerk had witwassen, valsheid in geschrifte en belastingontduiking. Deze kern van de criminele organisatie bestaat uit twee verdachten uit Maasdriel, die samen met een man uit Meijerijstad gezien worden als de feitelijke leidinggevenden van een aantal bedrijven die werden gebruikt binnen de criminele organisatie. Zij kregen (administratieve) ondersteuning van een vrouw uit Maasdriel.

Twee mannen, uit de gemeenten Gilze Rijen en Maasdriel, zouden onder andere de boekhouding van de bedrijven binnen de criminele organisatie gedaan hebben.

De overige vier verdachten, waaronder een bedrijf, worden verdacht van diverse vormen van valsheid in geschrift.

Fraude

In het onderzoek zijn diverse vormen van fraude aan het licht gekomen. De bedrijven waarbinnen de te vervolgen verdachten werkten (en waar enkele van hen leiding aan gaven) waren bedrijfsmatig vooral actief in grondwerkzaamheden, bijvoorbeeld ten behoeve van het trekken van (glasvezel)kabels. Voor het verrichten van grondwerkzaamheden zijn veiligheidscertificaten nodig, die vermoedelijk werden vervalst. Daarnaast zou er op grote schaal sprake zijn van uitbetaling van valse facturen waar helemaal geen tegenprestatie tegenover stond. Op deze wijze werden de winsten van de bedrijven gedrukt en werd daarmee dus belasting ontdoken. Ook bestaat het vermoeden dat daarmee de (mogelijk criminele) bestemming van geldstromen werd afgedekt. Om de winst bij de bedrijven te drukken werden ook verbouwingen aan privé-eigendommen en levering van goederen aan de verdachten door hun bedrijven betaald. Ook werden fictieve schades opgegeven aan bedrijfsauto’s.

Belasting ontdoken

Het onderzoek heeft ook aanwijzingen opgeleverd dat de bedrijven op grote schaal gebruik maakten van arbeidsmigranten, die onterecht als ZZP-er in de boeken stonden, of veel meer uren werkten dan waarvoor ze op de loonlijst stonden. Op deze manier werd belasting ontdoken. In het onderzoek is in het kader van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de Belastingdienst, die ook optreedt tegen de verdachten. Daarnaast heeft de gemeente Maasdriel gekeken naar de situatie rond de huisvesting van arbeidsmigranten.

Onderzoekswensen

De zitting van 17 januari is een regiezitting. Dit betekent dat besproken wordt welke wensen de verdediging nog heeft voor nader onderzoek en hoe de verdere rechtsgang eruit gaat zien.