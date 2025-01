Woningsluiting en cameratoezicht in Almere Stad na explosies

Burgemeester Hein van der Loo heeft een woning aan de John Raedeckerstraat in Almere Stad tijdelijk gesloten. 'Aanleiding voor de woningsluiting zijn de explosies die in de avond van dinsdag 7 januari en woensdag 8 januari 2025 hebben plaatsgevonden', zo meldt de gemeente Almere donderdag.

Bewoner lichtgewond

'Bij één van die explosies raakte een bewoner lichtgewond. Politie is een onderzoek gestart naar de toedracht waarbij getuigen zijn gehoord', aldus de gemeente. Ook wordt er cameratoezicht ingesteld voor dezelfde periode. Bewoners in de straat zijn door de gemeente geïnformeerd over de maatregelen.

'Brutaliteit van deze daders is ongehoord'

Burgemeester van der Loo: “Met deze maatregelen vertrouw ik erop dat de rust enigszins terugkeert voor de bewoners van de straat. Vandaag heb ik met een aantal van hen gesproken. Ze zijn flink geschrokken. Twee avonden achter elkaar zware explosies, de brutaliteit van deze daders is ongehoord”.