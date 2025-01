Drie verdachten aangehouden voor woningoverval in Utrecht

Na de brutale overval die maandagnacht aan de Oud-Wulvenlaan werd het politieonderzoek gestart. Via DNA-onderzoek kwam de politie de eerste verdachte op het spoor. Dit betrof een man van 22 jaar uit Houten. Door het vervolgonderzoek kon in november ook de tweede verdachte worden aangehouden, een man van 21 jaar uit Utrecht. Bij de doorzoeking van zijn woning werd de buit van de overval aangetroffen en daarnaast trof de politie cobra’s en een grote hoeveelheid diverse verdovende middelen aan. Afgelopen week werd door de politie de derde verdachte aangehouden, eveneens een man van 21 jaar uit Utrecht. Bij de doorzoeking van zijn woning werden een handelsvoorraad verdovende middelen aangetroffen en is contant geld in beslaggenomen.

Omdat de verdachten vuurwapengevaarlijk waren is steeds het arrestatieteam ingezet bij de aanhoudingen.