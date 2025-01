Helikopters krijgen systemen voor veilige en snelle communicatie

Weten wat er in de omgeving gebeurt, is van essentieel belang tijdens helikopteroptreden. Daarom investeert Defensie in de aanschaf van nieuwe communicatiesystemen: de Network Enabled Capabilities (NEC). Hiermee wisselen helikopterbemanningen sneller en effectiever tactische informatie uit. Dat kan met elkaar én met partners. De eerste systemen moeten volgend jaar arriveren. Dat schreef staatssecretaris Gijs Tuinman gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.

De meeste helikopters en commandovoeringsystemen van Defensie zijn nu onvoldoende uitgerust voor tactische datacommunicatie. Transporthelikopters kunnen bijvoorbeeld geen belangrijke informatie uitwisselen met andere vliegende systemen of eenheden op de grond. Denk aan gegevens over de eigen locatie of over een dreiging. Ook gebeurt de missieplanning nu voornamelijk handmatig.

Dit is arbeidsintensief en tijdrovend. Bijkomend risico is dat niet alle informatie nog actueel is tijdens de missie, in geval van wijzigingen in de planning of uitvoering. Dit is een onwenselijke situatie voor helikopterbemanningen, eenheden op de grond, op zee en in de lucht.

Vernieuwde en veilige communicatie

Hier brengt NEC verandering in. De krijgsmacht schaft 59 draagbare en modulaire NEC-boxen aan. Hierin zit aanvullende tactische communicatieapparatuur. Deze systeempakketten worden in de Chinooks, Cougars, NH90’s en Apaches geïnstalleerd.

Voor een gedeeld operationeel beeld voor operationele besluitvorming zorgen applicaties zoals de Tactical Assault Kit. Voor missieplanning schaft Defensie aanvullende software aan.

Bovendien koopt Defensie voor de commandoposten 14 grondsystemen en voor helikopter-vliegsimulatoren een vergelijkbaar pakket.

Alle systemen worden met elkaar verbonden in een extra beveiligd bestaand netwerk. Dit maakt veilige communicatie tussen alle eenheden en de helikopters over een lange afstand mogelijk. Actuele missie-informatie is hierin ook snel en eenvoudig te delen.

Snel en interoperabel

Defensie kiest zoveel mogelijk voor de aankoop van bestaande systemen. Dit biedt voordelen op het gebied van prijs, verkrijgbaarheid van onderdelen, levertijd en instandhouding. Bovendien sluit de nieuwe hardware en software aan bij de capaciteiten van Europese partners. Dat stelt NAVO-landen in staat beter met elkaar samen te werken. Dat leidt tot een grotere slagkracht en effectiviteit, wanneer Defensie met internationale partners optreedt.

De laatste levering voor de nieuwe middelen wordt volgens de huidige planning in 2029 verwacht.