Zeker elf miljoen euro schade in één jaar door beleggingsfraude in Oost-Nederland

In 2024 hebben criminelen voor zeker elf miljoen euro buit gemaakt bij slachtoffers van oplichting met beleggingen. Bij deze vorm van oplichting wordt een vertrouwensband opgebouwd tussen slachtoffer en oplichter, hierdoor zijn slachtoffers snel geneigd veel geld in te leggen voor een belegging.

Bij beleggingsfraude, ook wel boilerroomfraude genoemd, worden slachtoffers verleid om te beleggen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door advertenties van bekende Nederlanders op social media. De rendementen zijn altijd hoger dan elders, te mooi om waar te zijn. Slachtoffers kunnen in een persoonlijke online omgeving de investeringen en rendementen bekijken. Ook is er in veel gevallen dagelijks contact tussen het slachtoffer en hun ‘beleggingsadviseur’ (de crimineel). Als de eerste rendementen mooi zijn, wordt er gevraagd meer te investeren.

Waardeloze belegging

Als de investeerder het opgespaarde geld wil laten uitbetalen, blijken alle beleggingen waardeloos en is het geld in de zakken van de fraudeur gekomen. De persoonlijke onlinepagina is verdwenen en persoonlijk contact is niet meer mogelijk. Al het geïnvesteerde geld of crypto is verdwenen. ‘Er zijn slachtoffers bekend die meer dan 500.000 euro hebben geïnvesteerd en alles kwijt zijn geraakt. Dat zijn uitschieters, het gemiddelde schadebedrag ligt rond de 15.000 euro', zegt Tom Meurs van het cybercrimeteam Oost-Nederland.

Recoverybedrijven

Een recoverybedrijf (herstelbedrijf) kan na een tijdje contact opnemen met het slachtoffer. Zij beweren het geld van slachtoffers te kunnen terughalen, vaak voorafgegaan door een verzoek om ‘borg’ te betalen. Maar deze ‘recoverybedrijven’ zijn vermoedelijk onderdeel van dezelfde frauduleuze beleggingsmaatschappijen, die proberen slachtoffers nog meer geld afhandig te maken.