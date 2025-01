Eerste helft winter was zacht, nat en somber

De eerste helft van de meteorologische winter verliep zacht met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 5,1 graden tegen 4,1 normaal. Met gemiddeld over het land 133 mm tegen 106 normaal was het nat en het was somber met 66 zonuren tegen 86 normaal.

December was de op zeven na warmste feestmaand sinds het begin van de metingen. De gemiddelde temperatuur was uitgekomen op 6,1 graden tegen 4,3 normaal. Januari verloopt tot dusver kouder dan gebruikelijk met 3,1 graden tegen 4,0 normaal. Vooral door de zachte decembermaand verloopt de winter tot dusver zacht met een gemiddelde temperatuur van 5,1 graden tegen 4,1 normaal.

In december noteerde De Bilt slechts drie vorstdagen en tot matige vorst, met een temperatuur beneden -5 graden, kwam het niet. Ook in januari is het nog niet tot matige vorst gekomen. De laagste temperatuur in De Bilt was -4,5 graden.

Landelijk kwam het wel tot matige vorst, maar de eerste matige vorstnacht werd wel vrij laat genoteerd. Pas op 11 januari daalde de temperatuur tot beneden -5 graden en gemiddeld komt de eerste matige vorstnacht rond 1 december voor. Het koudst werd het op 11 januari in Eelde met -6,0 graden. Ook in Wijk aan Zee, Deelen, Gilze-Rijen, Woensdrecht en Eindhoven was die nacht sprake van matige vorst met minima beneden -5 graden.

Minder vorstdagen, geen enkele officiële ijsdag

In De Bilt werden 11 vorstdagen genoteerd tegen 16 normaal. IJsdagen kwamen deze winter tot dusver niet voor en vandaag is het aantal dagen zonder ijsdag in De Bilt al opgelopen naar 760 dagen. De laatste officiële ijsdag in De Bilt was op 17 december 2022. Landelijk kwam het wel tot ijsdagen. Op 28 december werd het in Hoogeveen -0,3 en in Heino -0,1 graden en daarmee was het de eerste lokale ijsdag van dit winterseizoen. Ook op 11 januari kwam regionaal een ijsdag voor. In Maastricht werd het niet warmer dan -0,4 en in Eindhoven -0,1 graden.

De hoogste temperatuur in deze eerste helft van de winter werd op 19 december genoteerd met in De Bilt 13,5 en in Westdorpe 14,0 graden. De hoogste temperatuur dit jaar in De Bilt is 12,4 graden en de landelijk hoogste was 13,1 graden in Gilze-Rijen. Deze waarden werden op 6 januari genoteerd.

Januari nu al zonniger dan heel december

December was, met slechts 30 zonuren tegen 58 normaal, de somberste december sinds 1993. Vooral de periode 9 tot en met 19 december was bijzonder somber. Op maar liefst elf dagen achtereen scheen de zon in De Bilt niet en sinds 1990 zijn er niet zoveel zonloze dagen op rij geweest.

Januari doet het nu al beter dan heel december. Het aantal zonuren in de periode 1 tot en met 14 januari staat op 36. Normaal schijnt de zon in de eerste helft van januari 29 uur. Sinds 1 december heeft de zon in totaal 66 uur geschenen tegen 86 normaal. Dat de eerste helft van de winter zo somber verliep, kwam dus door geheel door de zeer sombere decembermaand.

