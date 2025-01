Doorzoekingen in onderzoek ondergronds bankieren

In een onderzoek naar ondergronds bankieren heeft de politie woensdag op vier plaatsen doorzoekingen gedaan. In het onderzoek zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Doorzoekingen

De doorzoekingen vonden plaats in twee panden in het Limburgse Stramproy. Het gaat om een woning aan de Julianastraat en een bedrijfspand aan de Frans Strouxstraat. De andere twee doorzoekingen zijn op basis van een Europees onderzoeksbevel door de Italiaanse autoriteiten verricht in twee panden in Milaan. Bij de doorzoekingen zijn verschillende gegevensdragers, een geldbedrag en twee auto’s inbeslaggenomen.

Onderzoek

De politie in Limburg startte in 2022 het onderzoek onder leiding van het Arrondissementsparket in Limburg. Naar voren is gekomen dat er voor miljoenen aan euro’s zijn verplaatst. Het vermoeden bestaat dat dit geld afkomstig is uit misdrijven. Met de doorzoekingen in de vier panden stopt het onderzoek niet.

Met de informatie afkomstig uit de inbeslaggenomen spullen hoopt het onderzoeksteam nog meer zicht en inzicht te krijgen op de geldstromen en wie hierachter zit. Aanhoudingen in dit onderzoek worden dan ook niet uitgesloten.

Ondergronds bankieren

Het (ondergronds) verplaatsen van geld, afkomstig uit misdaad, is van cruciaal belang voor het laten draaien van de internationaal opererende georganiseerde misdaad. Crimineel ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde criminaliteit. Hierbij worden grote hoeveelheden contant geld verplaatst binnen een netwerk van ondergrondse bankier. Het geld is vaak afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten.

Via een netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. De ondergrondse bankier is daarmee een sleutelfiguur en cruciale schakel in de georganiseerde criminaliteit.

Speerpunt

Het aanpakken en bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een speerpunt van de politie en het OM. Er is in samenwerking met het de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies van de politie en het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie een systeemaanpak ontwikkeld voor het bestrijden van de meest ondermijnende internationaal opererende netwerken van ondergrondse bankiers en valutabrokers.