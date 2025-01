Defensie brengt eigen Patriot-luchtafweer op orde na donatie aan Oekraïne

Defensie slaat nieuwe onderdelen in voor het Patriot-luchtverdedigingssysteem. 'Het gaat om een radarset, een aantal lanceersystemen en reserve-onderdelen. De bedoeling is dat alle onderdelen in de loop van 2029 binnen zijn', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Donatie aan Oekraïne

Met het grootste deel van de aankoop vervangt Defensie onder meer de onderdelen die vorig jaar aan Oekraïne zijn gedoneerd. 'Daarbovenop is er een uitbreiding waarmee Defensie vervolg geeft aan de wens die al in augustus is uitgesproken om de Patriot-capaciteit uit te breiden', aldus het ministerie.

Leverancier Raytheon

Defensie slaat het pakket rechtstreeks in bij leverancier Raytheon. Hierdoor kunnen de Nederlandse eenheden er sneller over beschikken. Raytheon is de enige firma die Patriots maakt.

19 landen

Nederland is 1 van de 19 landen wereldwijd die beschikt over de Patriot. Het grondgebonden luchtverdedigingswapensysteem kan vliegende objecten uitschakelen. Denk aan helikopters, bemande en onbemande vliegtuigen, ballistische raketten en kruisraketten. Het systeem is in staat meerdere doelen tegelijk volgen en meerdere onderscheppingen tegelijk uitvoeren.