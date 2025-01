Man (47) pleegt reeks van zedendelicten waaronder met dochter en nichtje: OM eist 9 jaar cel

14 slachtoffers

Wanneer de dochter en het nichtje zich in het voorjaar van 2023 melden bij de politie, begint de zaak te rollen. De man zou over een lange periode, van 2014 tot 2023, seksueel misbruik hebben gepleegd. Tijdens een huiszoeking komt aan het licht dat hij in dezelfde periode ook online ontucht zou hebben gepleegd met 14 slachtoffers en een grote hoeveelheid kinderporno zou hebben vervaardigd. Tijdens een videobelgesprek of chatgesprek zou de verdachte schermopnames hebben gemaakt en verzocht hij de meisjes om zichzelf te bevredigen.

Schuld

Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachte dat hij zich op stuitend grote schaal bezig heeft gehouden met het plegen van uiteenlopende zedendelicten. De officier van justitie: ‘Verdachte misbruikte zijn eigen dochter en nichtje, die aan zijn zorg waren toevertrouwd. Meisjes die zich voor de webcam op hun kwetsbaarst toonden aan hem, voelden zich schuldig en schaamden zich toen de politie contact opnam met hun ouders. Terwijl er in deze zaak maar één iemand schuldig is: verdachte. Dat de verdachte ook vandaag weigert enig inzicht te geven in zijn beweegredenen, is voor de slachtoffers en hun ouders moeilijk te verteren.’

Eis

Het OM eist in deze zaak 9 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Ook acht het OM de kans op herhaling groot en eist daarom een gedrag beïnvloedende en vrijheid beperkende maatregel wanneer hij zijn straf heeft uitgezeten. De rechter doet op 17 februari uitspraak.