Albert Heijn, Jumbo en Plus doneren samen €1,8 miljoen aan goede doelen na kassabonfouten

Albert Heijn, Jumbo en Plus doneren gezamenlijk €1,8 miljoen aan goede doelen als symbolisch bedrag voor in het verleden gemaakte kassabonfouten. Dat is het resultaat van gesprekken met de Consumentenbond. Na maatregelen van de supermarkten zijn de foutieve kassabonnen nu zo goed als verleden tijd.

Sinds 2020 onderzoekt de Consumentenbond jaarlijks fouten op kassabonnen. Daaruit bleek dat Albert Heijn, Jumbo en Plus soms de mist in gingen bij aanbiedingen. Zowel in het voordeel als in het nadeel van klanten.

De Consumentenbond voerde hierover diverse gesprekken met deze supermarkten. Vervolgens hebben de supermarkten eraan gewerkt om kassabonfouten te voorkomen, onder meer met digitale schapkaartjes en onafhankelijke controles. Ook bieden de supermarkten een prijsgarantie, zodat klanten altijd hun eventueel te veel betaalde bedrag terug kunnen vragen.

Schenking

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wij zijn blij dat foutieve kassaprijzen nu vrijwel verdwenen zijn. Bovendien zullen de supermarkten een mooie schenking doen aan goede doelen die zich inzetten voor consumenten. Dit zijn Consumers International, Questionmark Foundation, SchuldHulpMaatje en Voedselbanken Nederland. Hiermee is wat ons betreft het kassabonverhaal voor deze supermarkten gesloten.’