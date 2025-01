Voortvluchtige man uit Polen aangehouden in Etten-Leur

Woensdagochtend hield FASTNL in Etten-Leur een 30-jarige voortvluchtige Poolse man aan die voor FAST Polen op de Europese Most Wanted lijst stond. Dit meldt de politie.

Geweldsincident met dodelijk afloop

De man werd gezocht door Polen en Duitsland voor verschillende strafbare feiten. In december 2021 was hij als verdachte betrokken bij een ernstig geweldsincident in Polen, waarbij het slachtoffer dermate ernstige verwondingen opliep dat hij hieraan overleed. Daarnaast werd hij in Polen veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar wegens een geweldincident in 2019. En hij was in Polen veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf wegens diverse drugsdelicten, verzet tegen de politie alsmede belediging van politiemensen in functie.

Gewelddadige woningoverval Duitsland

De verdachte was ook actief in Duitsland waar hij in augustus 2021, samen met anderen, een gewelddadige overval op een woning pleegde, waarbij het slachtoffer eveneens ernstig werd mishandeld. Na de eerdere veroordelingen loopt in de laatste twee zaken de vervolging nog.

Opsporing aanhouding

Voor alle zaken verzocht Polen om aanhouding en plaatste de verdachte als internationaal gesignaleerd. De man werd door Polen eveneens op de ‘European Most Wanted’-lijst geplaatst in het kader van de campagne die in december 2024 werd gelanceerd. Deze campagne focust op personen die worden gezocht voor een levensdelict.

Mogelijk in Nederland

Gedurende de campagne kreeg FASTNL een update van FAST Polen met nieuwe aanwijzingen voor een mogelijk verblijf in Nederland. Daarop startte FASTNL, onder verantwoordelijkheid van het Landelijk Parket in Zwolle, een opsporingsonderzoek naar de verblijfplaats van de persoon. Dit onderzoek leidde vanmorgen naar een bedrijf in Etten-Leur, waar de veroordeelde crimineel onder een valse identiteit werkzaam bleek te zijn.

Valse identiteit

Hij hield zich al een aantal jaren onder deze valse identiteit in Nederland schuil. De man zal worden voorgeleid aan de officier van justitie in Amsterdam, waarna de overleveringskamer van de rechtbank in Amsterdam een beslissing zal nemen over zijn uitlevering naar Polen of Duitsland.