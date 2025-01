OM eist 25 jaar cel tegen 4 verdachten gruwelijke eerwraakmoord Apeldoorn

Op 5 september 2023 rond 11.00 uur treffen politieagenten in Apeldoorn na een melding een gruwelijke, bijna surrealistische situatie aan. Een jonge vrouw ligt levenloos, badend in het bloed op de stoep.

28 messteken

Op een aantal meters afstand zit een man, gehurkt, met een klein meisje in zijn armen. Het blijkt de oudste broer van het slachtoffer te zijn, tevens verdachte. Hij bracht een jonge moeder voor de ogen van haar 3 jarige dochtertje, met 28 messteken om het leven. Omdat zij zich niet aan de culturele normen en waarden van de familie zou houden.

Eis OM: 25 jaar celstraf

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag in de rechtbank in Arnhem 25 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen 4 verdachten. 'Zij worden verdacht van moord in vereniging', aldus het OM. De officier van justitie: “Het onderzoek laat een onthutsend beeld zien van het gemak waarmee over leven en dood van de jonge vrouw is beslist”.

'Niet alleen gehandeld'

De verdachte (36) werd op heterdaad aangehouden. Hij vertelde de politie dat zijn zus zich niet gedroeg naar de culturele normen en waarden van de familie en dat zij daarom dood moest. Emotie toonde hij niet. “De agenten hadden zelfs het idee dat hij er trots op was” vertelde de officier van justitie in de rechtszaal. Uit onderzoek bleek dat de oudste broer, die woonachtig was in Denemarken, niet alleen had gehandeld. Met drie medeverdachten bleek maandenlang veelvuldig contact te zijn geweest over de levenswijze van het slachtoffer en ‘een manier om dit op te lossen’.

Broer, neef en ex-partner

De drie medeverdachten zijn een andere broer (28), een neef (27) en de ex-partner (37) van het slachtoffer. De oudste broer verbleef enkele dagen voor de moord met twee medeverdachten in een b&b in Apeldoorn. De vrouw bleek te zijn doodgestoken met een mes dat uit de keuken van deze accommodatie kwam.

Voorbereiding van moord in vereniging

Het OM verdenkt de vier verdachten, naast moord, ook van voorbereiding van moord in vereniging. Uit de berichten die verdachten uitwisselden blijkt dat zij het slachtoffer al in juli wilden vermoorden. Ook toen was de oudste broer vanuit Denemarken naar Nederland gekomen en verbleven drie van de vier mannen in de b&b in Apeldoorn. Bij het adres van het slachtoffer werd uren gewacht tot zij zou verschijnen, maar dat gebeurde niet. Het plan werd in juli niet uitgevoerd. Op 5 september wel.

'Ze moet worden vermoord'

Eén van de vier verdachten heeft het mes gehanteerd. Uit onderzoek blijkt echter overtuigend dat de vier verdachten gezamenlijk van mening waren dat het slachtoffer de familie-eer heeft geschonden omdat zij een nieuwe relatie heeft. Er werd uitgebreid gesproken over hoe de situatie kon worden opgelost om de eer te herstellen. Als de jonge vrouw niet naar haar ouders in Den Haag blijkt te willen verhuizen is er in de ogen van verdachten maar één oplossing: zij moet worden vermoord. De oudste broer zal dit doen, zo wordt beraamd, maar de andere drie verdachten zullen allemaal helpen: bij de uitvoering, met het betalen van de hotelkosten en met het betalen van de kosten voor de advocaat. Het OM beoordeelt dit als moord in vereniging. Alle verdachten zijn in dezelfde mate verantwoordelijk.

'Op beestachtige manier afgeslacht'

De officier onderstreepte haar strafeis in duidelijke bewoording: “Ik las in de kranten dat deze zaak wordt omschreven als De Apeldoornse eerwraakzaak. Alsof er iets eervols is aan wat er met deze jonge moeder, die in vrijheid werkte aan een goed leven met haar kind, is gebeurd. Zij wordt op klaarlichte dag op een beestachtige manier afgeslacht.

Moeders hand vast

Het meisje had haar moeders hand vast en moest die loslaten. Nooit meer komt er een moment dat zij die hand kan vastpakken. De onverstoorbaarheid waarmee de verdachten vasthouden aan het gemaakte moordplan is verbijsterend. In een zaak als deze is alleen een zeer langdurige gevangenisstraf passend. Zeker nu het motief van de moord is gelegen in de zojuist genoemde eerwraak. Dit is een volstrekt onacceptabel en ongewenst fenomeen waarvoor absoluut geen plaats is in onze Nederlandse samenleving.”