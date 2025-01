Vuurwapen in auto aangetroffen, twee verdachten aangehouden

Agenten hadden rond 18.35 uur een melding gekregen dat er in een auto een mogelijk vuurwapen zou liggen. Onderweg naar de plek waar de auto was gezien, kwamen ze die auto tegen op de Jozef Platteweg. Ze gaven de bestuurder een stopteken en hielden de twee inzittenden vervolgens via de BTGV-methode (Benaderingstechniek gevaarlijke verdachten) aan. De agenten pasten deze methode toe omdat er mogelijk sprake was dat de verdachten een vuurwapen bij zich hadden. In de auto werd een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt gevonden. De politie onderzoekt of het om een echt of een nepwapen gaat. De verdachten, een 20-jarige en 18-jarige uit Tilburg, zijn ingesloten voor verhoor.