Grote brand in centrum Zutphen

Ongeveer dertig personen moesten in de nacht van zaterdag op zondag geëvacueerd worden vanwege een grote brand in het centrum van Zutphen.

De brand brak volgens de NOS rond 03.30 uur uit in en pand uit 1805 in de straat Barlheze. In eerste instantie zou er nog een persoon in het pand aanwezig te zijn en omdat het om een oud pand ging, rukte de brandweer met groot materieel uit. De inwoner bleek niet in het pand te zijn en meldde zich later bij de hulpdiensten.

Door de brand moest een achtergelegen hotel worden ontruimd. Ongeveer 25 gasten moesten in allerijl hun bed uit en werden opgevangen in een nabijgelegen restaurant.

De brand was 5.30 uur gedoofd en de brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar andere panden. De toedracht van de brand is niet bekend.