Goudrovers Assen mogelijk gevlucht richting Duitsland

Bronnen rond het onderzoek naar de kunstroof in Assen, laten aan de Telegraaf weten de drie rovers op de hielen te zitten. De politie heeft een 35 man tellend team die voldoende aanknopingspunten heeft om door te rechercheren.

Camerabeelden van het museum en aanvullend onderzoek naar verdachte bewegingen van bezoekers, heeft interessante informatie opgeleverd. Ook is er meer bekend over de bewegingen die de daders deden nadat zijn waren overgestapt in een andere auto bij het viaduct van de N33 bij Rolde.

De politie houdt er rekening mee dat de rovers naar Duitsland zijn gevlucht met de items die zij hebben gestolen van de tentoonstelling Dacia – Rijk van goud en zilver. Bij de roof zijn tenminste drie armbanden en de helm van Cotofensti gestolen. Deze is volgens de Telegraaf ongeveer 2.500 jaar oud en vernoemd naar het Roemeense dorp waar de helm gevonden is.

Er is na de roof direct contact gezocht met de Roemeense politie. Het is niet uit te sluiten dat Roemeense criminelen direct of indirect betrokken zijn bij de roof.