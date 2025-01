Rotterdammer (29) opgepakt in onderzoek naar reeks explosies Meidoornstaat

Sinds 12 augustus zijn er in totaal vijf explosies geweest bij een woning aan de Meidoornstraat in Rotterdam. 'De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen waarom dit adres keer op keer doelwit is van aanslagen. In het onderzoek wordt rekening gehouden met het scenario dat een 29-jarige Rotterdammer het doelwit zou kunnen zijn van de ontploffingen', zo laat de politie maandagavond weten.

Openstaande celstraf

Omdat uit het onderzoek naar voren kwam dat deze man nog een openstaande celstraf had die hij moest uitzitten, is hij vandaag door de politie in Rotterdam aangehouden en ingesloten. Waarvoor hij nog een straf moet uitzitten, kan in verband met zijn privacy niet worden gedeeld.

Onderzoek gaat door

Ondertussen gaat het onderzoek naar de explosies in volle omvang door. Een team van rechercheurs is onder leiding van het OM bezig de verantwoordelijken op te sporen. Het gaat in totaal om drie explosies en een vernieling van vorig jaar, en de twee explosies van begin dit jaar. Voor de explosies zijn nog geen verdachten aangehouden. Er wordt ook nog onderzocht of er een verband is met een explosie op hetzelfde adres in 2022.