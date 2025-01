Eindhovenaren mogen onduidelijke brieven terugsturen

Moeilijke woorden. Lange zinnen. Brieven vol vaktaal en afkortingen. Post van de gemeente is vaak moeilijk te lezen. Eindhovenaren die onbegrijpelijke brieven krijgen van de gemeente, mogen die terugsturen of afgeven. In februari start een proef bij de sector Publiekscontacten, afdeling Burgerzaken.

Deze afdeling verstuurt de meeste brieven vanuit de gemeente. Vanaf februari staat op de enveloppen van deze afdeling een oproep aan inwoners om onduidelijke brieven in te leveren of terug te sturen. Het is een uitnodiging aan Eindhovenaren om te melden wanneer ze een brief van de gemeente niet duidelijk vinden.

Dit kan op verschillende manieren. In de hal van het Inwonersplein komt een knalrode brievenbus te staan. "Lever hier de onduidelijke brief in", staat erop. Brieven kunnen ook gemeld worden via een digitaal formulier of door te bellen naar 14040. Het klantcontactcentrum helpt de inwoner dan verder met de melding. Met de reacties gaan medewerkers aan de slag om de brieven te verbeteren. Iedereen die de brief terugstuurt, krijgt een nieuwe brief van de gemeente.

Wethouder Mieke Verhees: “De gemeente Eindhoven wil iedereen goed kunnen bereiken. We willen én moeten als gemeente duidelijk en begrijpelijk zijn in onze communicatie. Daarom maken we nog meer werk van heldere en begrijpelijke teksten voor onder meer brieven, website en aanvraagformulieren. En daarbij kunnen we de reacties van de inwoners heel goed gebruiken.”

In de loop van dit jaar zet de gemeente de resultaten van de proef op een rijtje. Daarna sluiten andere afdelingen ook aan.