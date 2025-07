FNV en CNV stellen ultimatum aan PPG: werknemers eisen fatsoenlijke cao

Die eisen hebben FNV en CNV neergelegd in een ultimatum aan verfproducent PPG. Het bedrijf heeft tot 18.00 uur op vrijdag 4 juli om te reageren op de eisen van de vakbonden. Doet ze dat niet, dan volgen acties.



‘Al maanden zitten we met PPG om tafel om afspraken te maken over een nieuwe cao’, zegt Erik de Vries, bestuurder FNV Procesindustrie. ‘Maar het bedrijf zet de hakken in het zand en wil de werknemers niet het fatsoenlijke salaris geven waar ze recht op hebben. Zij zeggen nu: de maat is vol. Kom over de brug, of wij komen in actie’

Busverbinding



Eén van de eisen van de medewerkers is een veilige busverbinding van Station Sloterdijk naar de fabriek. CNV-bestuurder André Mulder: ‘PPG liet eerder nog bussen rijden, maar bezuinigde die weg. Nu moet personeel in het donker over een verlaten terrein lopen. Dat is onveilig. Als goed werkgever moet PPG zorgen voor veilig vervoer.’

Herhaling van zetten



Voor de werknemers voelt dit ultimatum als een frustrerende herhaling. In 2023 staakten ze wekenlang voor beter loon. Toen gaf PPG uiteindelijk toe en kwam er toch een eerlijke salarisverhoging. ‘Je zou denken dat de directie hun lesje geleerd had, maar het lijkt erop dat werknemers opnieuw actie moeten voeren om straks ook nog rond te kunnen komen’, aldus De Vries.

Grote verfproducent



PPG is één van de grootste verfproducenten in Nederland. Het is onderdeel van het wereldwijde concern PPG Industries. In Nederland heeft PPG meerdere vestigingen waar in totaal zo’n 1.100 mensen werken. Zij produceren met name coatings voor industriële toepassingen. PPG is eigenaar van merken zoals Sigma Coatings en Histor, en behaalt wereldwijd een omzet van tientallen miljarden dollars.