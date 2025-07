Bijna driekwart Nederlanders op vakantie in zomer 2024

In de zomer van 2024 ging 72 procent van de mensen van 15 jaar of ouder op vakantie. Gemiddeld ging men twee keer op reis. Gezamenlijk ondernamen Nederlanders 21,6 miljoen zomervakanties, en een gemiddelde vakantie duurde 9 dagen. Een dag op vakantie gaan kostte gemiddeld 77 euro.

Het populairste land van bestemming was Frankrijk. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het CBS Vakantieonderzoek.

In de zomerperiode, die loopt van mei tot en met september, werd 15,3 miljard euro besteed aan vakanties. Dit komt neer op gemiddeld 1 417 euro per vakantieganger. Per dag kostte een vakantie gemiddeld 77 euro. Dit bedrag is gestegen: in 2022 kostte een vakantie per dag nog 66 euro. De totale kosten van een zomervakantie stegen van 628 euro per persoon in 2022 tot 709 euro in 2024.



Minder vakantieovernachtingen



Hoewel de kosten per vakantie zijn gestegen, nam het totaal aantal vakantieovernachtingen af. Het aantal overnachtingen tijdens vakanties lag in de zomerperiode van 2024 op 177 miljoen. In 2022 en 2023 waren dit er nog 184 miljoen. Ter vergelijking: in de jaren voor corona lag het aantal overnachtingen in de zomer nog ruim boven de 200 miljoen. De gemiddelde kosten van een vakantie lagen toen nog onder de 600 euro per persoon.

Vakantie duurde gemiddeld 9 dagen



Een zomervakantie duurde in 2024 gemiddeld 9 dagen. Vooral rondreizen en toertochten duurden met 16 dagen langer dan gemiddeld. Ook verblijf in een eigen onderkomen, zoals een vakantiehuis of een toercaravan op een vaste standplaats, en zon- en strandvakanties waren met 13 dagen relatief lang. Recreatieve vakanties, waarbij recreatie, ontspanning en plezier op de voorgrond staan (zoals bezoek aan een attractiepark of shoppen), waren met gemiddeld 6 dagen relatief kort.



Frankrijk populairste zomerbestemming



Ruim de helft van de zomervakanties in 2024 had een buitenlandse bestemming (55 procent). De populairste buitenlandse vakantiebestemming was Frankrijk, met 2,1 miljoen vakanties. Duitsland volgde met 1,8 miljoen vakanties, en Spanje staat op de derde plek met 1,3 miljoen vakanties. België en Italië maken met ieder 1,1 miljoen vakanties de top vijf van buitenlandse zomerbestemmingen compleet. In 2021 en 2022 was Frankrijk ook het favoriete zomervakantieland, in 2023 was dat Duitsland.

Over heel 2024 was Duitsland de populairste vakantiebestemming, gevolgd door Frankrijk. Al jaren zijn deze twee landen op jaarbasis de meest bezochte vakantielanden voor buitenlandse vakanties.



Bijna 3 op de 10 geen zomervakantie



In de zomerperiode van 2024 ging 28 procent van de mensen van 15 jaar of ouder niet op vakantie. Een kwart van hen (7 procent van alle 15-plussers) ging in het winterseizoen wel. In heel 2024 ging 21 procent helemaal niet op vakantie. De meest genoemde reden hiervoor is dat mensen liever thuisblijven. Dit werd door 32 procent van de mensen die niet op vakantie gingen als reden genoemd. Daarnaast worden gezondheidsbeperkingen (30 procent) en financiën (27 procent) vaak genoemd als reden om niet op vakantie te gaan.