Nieuwe aanhoudingen in coldcaseonderzoek Louis ‘Loek’ van Dam

In het coldcaseonderzoek naar de moord op Louis ‘Loek’ van Dam hield de politie op 20 augustus een 71-jarige man uit Overdinkel en een 70-jarige man uit Den Haag aan. Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van Van Dam, die op 28 januari 1992 levenloos werd aangetroffen in zijn garage aan de Kritzingerstraat in Den Haag. De verdachten worden vrijdag 22 augustus voorgeleid bij de rechter-commissaris. In maart hield de politie in dit onderzoek al een 70-jarige verdachte aan, deze zit nog vast.

De 64-jarige Louis van Dam bleek met zes kogels te zijn doodgeschoten. Opmerkelijk was dat geen goederen waren weggenomen. Destijds zijn in deze zaak drie verdachten aangehouden, maar deze zijn later ook weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Er is in 1992 niemand veroordeeld.

Coldcaseonderzoek

Ondanks zeer uitgebreid onderzoek in 1992 is de moord op Louis van Dam nooit opgelost. Een paar jaar geleden is voor deze zaak via de coldcasekalender opnieuw aandacht gevraagd. In 2022 kwam bij de politie nieuwe informatie binnen. Het onderzoek is meerdere keren besproken in Opsporing Verzocht en in Team West. Het coldcaseteam, dat onderzoek doet naar onopgeloste zeer ernstige misdrijven, heeft deze zaak opnieuw onderzocht. In dat onderzoek kwam een in maart 2025 aangehouden 70-jarige verdachte in beeld. De verdachte zit sinds zijn aanhouding vast.

Beloning 30.000 euro

Ondanks de aanhoudingen doet het coldcaseteam nog steeds volop onderzoek naar de dood van Louis ‘Loek’ van Dam. Daarom zijn de rechercheurs nog steeds op zoek naar tips, getuigen en andere informatie die belangrijk kan zijn voor het oplossen van dit onderzoek. In deze zaak geldt ook nog steeds de beloning van 30.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. Informatie kan via verschillende manieren gedeeld worden met het onderzoeksteam.