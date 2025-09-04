Leden arrestatieteam niet vervolgd voor schietincident Speelmanstraat

Twee leden van het arrestatieteam worden niet strafrechtelijk vervolgd voor hun betrokkenheid bij een schietincident aan de Speelmanstraat in Rotterdam. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten op basis van het rijksrechercheonderzoek.

Tijdens een inval van het arrestatieteam aan de Speelmanstraat op 4 januari kwam een 30-jarige man om het leven. Een 29-jarige man en een 27-jarige vrouw raakten gewond. Naar aanleiding van het incident heeft de Rijksrecherche onderzoek gedaan.

Tijdens een voorverkenning, vlak voor de inval, werd plotseling de voordeur van de woning aan de Speelmanstraat geopend. Na een korte woordenwisseling in het portiek vond er een schotenwisseling plaats tussen een verdachte en twee leden van het arrestatieteam. De verdachte is daarbij om het leven gekomen door een politieschot. Het is vast komen te staan dat de andere man en de vrouw niet door toedoen van de politie gewond zijn geraakt.

Ambtsinstructie

Politieambtenaren mogen op grond de Ambtsinstructie een vuurwapen gebruiken om direct gevaar voor het leven van personen of voor het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel af te wenden. Het OM concludeert dat deze situatie zich inderdaad voor heeft gedaan. Er is sprake van een rechtmatige geweldsaanwending van beide politieambtenaren. Zij hebben gehandeld in overeenstemming met de Politiewet en de Ambtsinstructie en zullen daarom niet worden vervolgd.